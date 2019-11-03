ООН насчитала больше трех тысяч погибших на войне в Донбассе

Организация объединенных наций заявила о 3,3 тысячах погибших мирных жителей Донбасса за пять с половиной лет вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

«Украина: шестой год войны. Убито более 3330 мирных граждан, ранено до 9000 [мирных жителей], в результате конфликта появилась 427-километровая „линия соприкосновения“, перекрывшая доступ к основным услугам, 1,3 млн [человек] стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи», — говорится в русскоязычном аккаунте ООН в Twitter.

Ранее Украина потребовала от России репараций для восстановления Донбасса, потому что «восстановление непризнанных республик должно происходить за счет "страны-агрессора"». Такой страной по принятому в 2018 году закону считается Россия.