NASA установило все двигатели на ракете для полетов на Луну

NASA установило все двигатели на ракете для полетов на Луну

Фото: Космическая лента

На первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну, установлен последний, четвертый двигатель RS-25.

Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн.

«Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон"», — написал он.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.

Ожидается, что первая ступень SLS окончательно будет готова в декабре, после чего начнутся ее испытания, которые продлятся несколько месяцев, отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» дополнительно изготовит два пилотируемых корабля «Союз МС» из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на МКС.

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