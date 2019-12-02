Нарушивший ПДД священник скончался в Рязани

Иеромонах Сергий, которого руководство отстранило от службы за нарушение ПДД в Рязани, скончался.

В епархии выразили соболезнования родным и близким Сергия, а также прихожанам храма Святителя Николая Чудотворца, настоятелем которого он был. 3 декабря в Никольском храме села Киселево пройдет отпевание клирика.

В конце ноября появилась запись, на которой видно, как священник садится в машину, припаркованную на автобусной остановке по улице Новой. После этого он выехал на полосу встречного движения. В ГИБДД оштрафовали мужчину за его правонарушения.

После этого в интернете началась травля священника, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, церковь готовится к «жизни по средствам».

Церковь должна научиться отвечать на вызовы современности. В частности, готовиться к тому, что вскоре денег на содержание приходов и даже служащих будет не хватать. Как считает протоиерей Всеволод Чаплин, денег в храмах становится все меньше. При этом достоверных фактов этого нет, поэтому оценить точно масштаб проблемы невозможно. Однако у церкви есть достойный и действенный ответ.

Так, священник уверен, что надо научиться жить по средствам. Ведь совсем скоро не будет хватать на хоры, церковных служащих, дорогостоящее храмовое убранство и даже на «статусные» трапезы.

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