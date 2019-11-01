За нарушение условий труда водителей накажут рублем
Теперь в России предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей. Более того, с 1 ноября нельзя безнаказанно ездить без тахографов.
Согласно новому закону, штраф предусмотрен в размере 1,5 - 2 тысяч рублей. Наказывать будут за нарушение норм времени управления транспортом или условий труда и отдыха.
А руководителей накажут серьезнее. Для них предусмотрен штраф в размере: от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».
Другое нововведение предусматривает штраф для компании за отсутствие у водителя тахографа. Устройство для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей должно стоять в грузовых и пассажирских авто. Штраф за его отсутствие - до 50 тыс. рублей.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!