За нарушение условий труда водителей накажут рублем

Теперь в России предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей. Более того, с 1 ноября нельзя безнаказанно ездить без тахографов.

Согласно новому закону, штраф предусмотрен в размере 1,5 - 2 тысяч рублей. Наказывать будут за нарушение норм времени управления транспортом или условий труда и отдыха.

А руководителей накажут серьезнее. Для них предусмотрен штраф в размере: от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

Другое нововведение предусматривает штраф для компании за отсутствие у водителя тахографа. Устройство для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей должно стоять в грузовых и пассажирских авто. Штраф за его отсутствие - до 50 тыс. рублей.