РПЦ напомнила сторонникам многоженства о законах Бога

В Русской православной церкви выступили против инициативы муфтиев ввести многоженство в мусульманских регионах России, поскольку это нарушает божественный закон.

«Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, уверен митрополит, страна в целом к этому не готова.

«Поэтому я думаю, что предложение Равиля Гайнутдина в целом не будет поддержано нашим обществом», - заключил он.

Ранее по этому вопросу высказался зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, с проблемой внебрачных связей в России нужно бороться укреплением позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины», а не легализацией многоженства.