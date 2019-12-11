Напавший на Эллу Памфилову мигрант признан психически больным
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. У подозреваемого диагностировали хроническое психическое расстройство.
Установлено, что на момент совершения преступления Ахад Карабалаев не мог осознавать опасность действий и руководить ими, говорится на сайте ведомства. СК потребовал применить к нему «принудительные меры медицинского характера».
Напомним, на Памфилову напали в ночь на 6 сентября в загородном доме в Истре. Председателя ЦИК ударили электрошокером. Подозреваемый — уроженец Казахстана — был задержан на следующий день. Мужчина с 2014 года находился в России и не имел постоянного места жительства и стабильных доходов.
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