На Эллу Памфилову напали в ее собственном доме

На председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову напали с электрошокером в ее доме в Подмосковье.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, это случилось ночью 6 сентября. В 01.30 глава ЦИК позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Неизвестный ворвался в частный дом в Истре, несколько раз ударил женщину электрошокером и скрылся.

О состоянии председателя ЦИК ничего не сообщается.

Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый пока не найден, сообщает Вести.Ru.

Отметим, через три дня в стране пройдут общероссийские выборы.

4 сентября госпожа Памфилова отказалась проверять законность проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального, потому что не видит в этом никакого смысла.