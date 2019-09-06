На Эллу Памфилову напали в ее собственном доме
На председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову напали с электрошокером в ее доме в Подмосковье.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, это случилось ночью 6 сентября. В 01.30 глава ЦИК позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Неизвестный ворвался в частный дом в Истре, несколько раз ударил женщину электрошокером и скрылся.
О состоянии председателя ЦИК ничего не сообщается.
Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый пока не найден, сообщает Вести.Ru.
Отметим, через три дня в стране пройдут общероссийские выборы.
4 сентября госпожа Памфилова отказалась проверять законность проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального, потому что не видит в этом никакого смысла.
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