Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову Бахыта Карабалаева. Он пробудет под стражей до 6 ноября.

По данным ФБА «Экономика сегодня», о двухмесячном аресте суд попросил представитель Следственного комитета РФ.

Прокурор полностью поддержал ходатайство.

На вопрос судьи Наталии Дударь, согласен ли Карабалаев отправиться в тюрьму, он ответил положительно.

«Я согласен», – сказал он.

Напомним, инцидент произошел ночью 6 сентября. В 01.30 глава ЦИК позвонила в полицию и сообщила о нападении. Неизвестный ворвался в ее частный дом в Истре, несколько раз ударил женщину электрошокером и скрылся.

Позднее следствие обвинило в произошедшем безработного гражданина Казахстана Бахыта Карабалаева. Свою вину мужчина признал. По его словам, он ворвался в случайный дом, чтобы украсть еду.