Элла Памфилова рассказала о борьбе с нападавшим

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала о борьбе с напавшим на нее ранее неизвестным мужчиной и даже смогла его описать.

По словам главы ЦИК, это был худой высокий мужчина, который был хорошо натренирован и экипирован.

По информации «360», несмотря на то, что злоумышленник застал Памфилову врасплох, она не растерялась и смогла дать ему отпор.

«Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, я даже не ожидала, что могу так громко… Вытеснила его и в конце концов он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации… откуда силы взялись?» — описала произошедшее она.

После произошедшего глава ЦИК обнаружила у себя на теле незначительные травмы: синяки, ушибы и легкие следы от электрошокера, с котороым и ворвался к ней в дом преступник.

Памфилова хочет верить, что нападение было случайностью, однако допустила, что неизвестный проник в дом для ограбления.

Напомним, инцидент произошел ночью 6 сентября. В 01.30 глава ЦИК позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Неизвестный ворвался в частный дом в Истре, несколько раз ударил женщину электрошокером и скрылся.

Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый пока не найден.