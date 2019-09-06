Элла Памфилова рассказала о борьбе с нападавшим
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала о борьбе с напавшим на нее ранее неизвестным мужчиной и даже смогла его описать.
По словам главы ЦИК, это был худой высокий мужчина, который был хорошо натренирован и экипирован.
По информации «360», несмотря на то, что злоумышленник застал Памфилову врасплох, она не растерялась и смогла дать ему отпор.
«Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, я даже не ожидала, что могу так громко… Вытеснила его и в конце концов он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации… откуда силы взялись?» — описала произошедшее она.
После произошедшего глава ЦИК обнаружила у себя на теле незначительные травмы: синяки, ушибы и легкие следы от электрошокера, с котороым и ворвался к ней в дом преступник.
Памфилова хочет верить, что нападение было случайностью, однако допустила, что неизвестный проник в дом для ограбления.
Напомним, инцидент произошел ночью 6 сентября. В 01.30 глава ЦИК позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Неизвестный ворвался в частный дом в Истре, несколько раз ударил женщину электрошокером и скрылся.
Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый пока не найден.
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