От нападений животных уже пострадали 353 тысячи человек

За девять месяцев текущего года от нападений животных в России пострадали 353 тысячи человек. Среди них в том числе 98 тысяч — дети до 14 лет.

В прошлом же году, по данным Роспотребнадзора, в России было зарегистрировано 2566 бешеных животных, из которых 38% — дикие животные (30,5% — лисицы; 4,2% — енотовидные собаки; 1% — волки, остальные дикие вместе — 2,3%; по отдельности 0,2–0,5%); 27% — собаки; 21% — кошки; 9,6% — КРС; 2,4% — МРС; 1,8% — другие сельскохозяйственные.

Накануне в Перми стая собак едва не растерзала семилетнего ребенка. Нападение увидел один из жителей микрорайона. Он бросился на помощь, отогнал собак и вызвал скорую помощь.

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