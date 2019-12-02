За нами не заржавеет: Москва готова к диалогу с Киевом

Не Россия разрушала отношения с Украиной, но она по-прежнему готова к их возобновлению.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «все зависит не от нас».

«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами «не заржавеет», - заявил шеф российской дипломатии.

Он также рассказал о том, что во время переговоров нормандской четверки в Париже 9 декабря у президентов России и Украины будет возможность поговорить с глазу на глаз, сообщает официальный телеграмм-канал МИД России.

Россия считает необходимым выполнение украинской стороной «формулы Штайнмайера».

Именно она является основой для политического урегулирования украинского кризиса. Формула также - ключевой элемент для успеха саммита в «нормандском формате».

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