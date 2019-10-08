Налоговики озабочены трендом на «серые» зарплаты в РФ

Федеральная налоговая служба отметила расхождение в данных о доходах и расходах россиян, что, по ее мнению, свидетельствует о высоком уровне «серых» зарплат в России. Программу легализации теневой занятости обсудили в Саратове.

Заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук отметила, что данные Росстата и ФНС говорят о заметном превышении расходов над доходами. Анализ показал, что заработная плата опускается ниже МРОТ и прожиточного минимума, что означает попадание доходов в «серую» зону.

Налоговики намерены переломить эту тенденцию. В частности, предлагается выбирать налогоплательщиков для контроля. Критерием выбора станет доход менее среднего по отрасли в регионе, рассказывает телеканал «360».

Под пристальное внимание налоговой могут попасть крупные компании, которые нередко указывают в отчетах заниженные данные о зарплатах. Таких работодателей будут приглашать на специальную комиссию по легализации теневой зарплаты.

Ранее сообщалось, что объем «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 трлн.