Наличие смысла жизни позитивно для здоровья людей

Американские ученые пришли к выводу о том, что наличие смысла жизни позитивно отражается на здоровье людей.

Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными, а когда у них нет цели в жизни и они ее безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс, говорят исследователи.

Как отмечают специалисты, многие думают о смысле жизни с философской точки зрения, однако понимание собственного предназначения напрямую связано с хорошим самочувствием и долголетием.

В исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 21 до 100 лет, сообщают «Известия».

Тем временем, нестабильная финансовая ситуация, высокие нагрузки и неофициальные трудовые отношения — такие три основные причины возникновения стресса на работе назвал бизнес-аналитик Althaus Group Герман Шеховцев.

Ранее исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что лишь 7% россиян не испытывают стресс на работе, в то время как 89% опрошенных напротив признались в том, что нервное и эмоциональное напряжение на работе их преследует более-менее регулярно.

«Особенно остро складываются стрессовые ситуации в летний период, когда часть работающих граждан отправляется в отпуск, в то время, как дополнительная нагрузка ложится на их коллег, появляются авралы, перегрузки и работник может совершить ошибку, которая негативно скажется на его финансовом положении, — отмечает Шеховцев. — Также сам рабочий процесс может проходить в некомфортных условиях, а в крупных городах работники вынуждены тратить несколько часов, чтобы через пробки и переполненный транспорт добраться вовремя и без опозданий на рабочее место или важную деловую встречу».

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