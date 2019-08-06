Эксперт назвал три главных источника стресса на работе

Нестабильная финансовая ситуация, высокие нагрузки и неофициальные трудовые отношения — такие три основные причины возникновения стресса на работе назвал бизнес-аналитик Althaus Group Герман Шеховцев.

Ранее Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что лишь 7% россиян не испытывают стресс на работе, в то время как 89% опрошенных напротив признались в том, что нервное и эмоциональное напряжение на работе их преследует более-менее регулярно.

«Особенно остро складываются стрессовые ситуации в летний период, когда часть работающих граждан отправляется в отпуск, в то время, как дополнительная нагрузка ложится на их коллег, появляются авралы, перегрузки и работник может совершить ошибку, которая негативно скажется на его финансовом положении, — отмечает Шеховцев. — Также сам рабочий процесс может проходить в некомфортных условиях, а в крупных городах работники вынуждены тратить несколько часов, чтобы через пробки и переполненный транспорт добраться вовремя и без опозданий на рабочее место или важную деловую встречу».

Также эксперт обратил внимание на то обстоятельство, что наши сограждане, проработавшие на одном месте в течение нескольких лет, могут столкнуться с так называемым «синдромом эмоционального выгорания», когда привычный рабочий процесс перестает приносить удовольствие, уровень удовлетворенности жизнью и заработной платой падает, а уровень стресса — растет.

«В России мало распространены услуги финансовых коучей, в то время как своевременная профориентация, смена места работы или фокуса внимания, появление возможностей для финансового и карьерного роста помогают работнику избавиться от стресса и взглянуть на ситуацию по-новому, выбрав наиболее выгодную стратегию поведения», — заключил Шеховцев.