«Нафтогазу» не нужен российский газ

Украина уверенно пройдет отопительный сезон 2019-2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа.

По словам заместителя главы компании «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы, Украина полностью готова к отопительному сезону независимо от погодных условий, от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа.

Также Перелома сказал, что в компании неоднократно моделировали функционирование украинской газотранспортной системы в разных погодных условиях и в случае прекращения транзита газа из России в Европу с 1 января 2020 года, пишут «Известия».

Единственным вариантом дальнейших газовых транзитных отношений с Украиной в «Газпроме» считают продление с 1 января 2020 года действующего соглашения. Но для этого должны быть урегулированы все существующие судебные споры.