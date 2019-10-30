В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Фото: Новороссия

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.

«Разрешение Дании на "Северный поток-2" было ожидаемым, теперь Украине еще важнее завершить реформу рынка газа и внедрить нормы ЕС», — приводит слова Коболева РИА «Новости».

О положительном решении Дании стало известно часом ранее. Эта страна оставалась последней, кто сдерживал прокладку газопровода.

Напомним, оператор газопровода трижды подавал прошения о разрешении на строительство с разными маршрутами. Последняя заявка подавалась в апреле этого года.

До Дании разрешения выдали Германия, Финляндия и Швеция. Запуск газопровода намечен на конец 2019 года. На постройку участка через датские воды потребуется пять недель.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!