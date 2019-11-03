«Нафтогаз Украины» ответил на иск «Газпрома» новым иском

«Нафтогаз Украины» ответил на исковое заявление «Газпрома» встречным иском. Российская компания подала иск в рамках спора о транзитном контракте в Стокгольмский арбитраж летом 2019 года.

«То есть мы фактически защищаемся и требуем компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", финансовый эффект от которого — более $12 млрд»,— заявил топ-менеджер украинской компании Юрий Витренков в своем Facebook.

По его словам, только основной текст заявления занял более чем 500 страниц. К нему также прилагаются три отчета международных экспертов, показания свидетелей и многие другие документы.

«Я напишу более подробно о наших претензиях, а также о том, почему претензии "Газпрома" неоправданы»,— сообщил представитель «Нафтогаза».

Витренков также отметил, что «Газпром» по-прежнему должен украинской компании $3 млрд.

«Мы рассчитываем на погашение этого долга в 2020 году», — добавил он.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу заканчивается через два месяца, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении.

19 сентября Россия, Украина и ЕС провели консультации в Брюсселе, на которых стороны решили, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обнулить судебные претензии между российской и украинской компаниями, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа