«Нафтогаз» обвинил Германию в экономическом подавлении Украины

«Нафтогаз» обвинил Германию в экономическом подавлении Украины

фото: Vkrizis.ru

Участие Германии в проекте «Северный поток –2» способствует экономическому подавлению Украины. После открытия газопровода отпадет необходимость транзита газа через Украину.

«С запуском «Северного потока – 2» можно ожидать, что транзита газа через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом, способствует экономическому удушению Украины», - сказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, доходы от транзита газа в Европу являются очень существенными для украинской экономики и Германия должна понимать, что таким образом она способствует «экономическому удушению» Украины, пишет «Regnum».

Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года. Об этом ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

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