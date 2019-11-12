«Нафтогаз» хочет проверить газоизмерительную станцию РФ
Украинская компания «Нафтогаз» просит «Газпром» допустить представителей «Укртрансгаза» на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Сумской (Украина) и Курской (Россия) областей.
«Суджа» — это российская газоизмерительная станция, через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в ЕС через Украину.
Проверка была запланирована на 11–15 ноября, но российская сторона якобы изменила даты. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, неготовность пустить украинских специалистов выглядит очень подозрительно, пишет «Лента.Ру».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен лишь при обоюдном отказе от претензий.
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