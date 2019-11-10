Надругавшийся над детьми «святой отец» останется под стражей

Надругавшийся над детьми «святой отец» останется под стражей

Фото: ГТРК «Оренбург»

В Оренбурге суд продлил меру пресечения в отношении настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних. Священник воспитывал 70 приемных и усыновленных детей.

Теперь он пробудет под стражей до 12 февраля 2020 года, сообщил его адвокат Эльдар Шарафутдинов на своей странице в «ВКонтакте».

Аналогичное решение другой суд Оренбурга принял в отношении дочери подозреваемого Елены и ее супруга Виктора Щербакова. они обвиняются в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

Стремского следствие обвиняет по трем статьям: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, неисполнение обязанностей по воспитанию.

Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей. На фоне скандала митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин запретил Стремскому служить.

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