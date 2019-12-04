Начался снос крупнейшего в России кинотеатра «Соловей»

В Пресненском районе Москвы начался снос советского кинотеатра «Соловей». На месте одного из самых крупных киноцентров России, СНГ и Восточной Европы построят жилой комплекс с гостиницей.

4 декабря спецтехника начала сносить металлический фасад здания. На месте дежурят сотрудники аварийных служб.

Как сообщил ТАСС директор АО «Киноцентр» Сергей Черкашин, работы по сносу должны быть завершены к марту 2020 года. Снести здание планируют еще раньше. «У нас стройка впереди», - отметил он.

«Соловей» был построен в 1989 году по заказу Союза кинематографистов. Здание сделано в стиле советского модернизма по проекту архитекторов Юлия Филлера и Владимира Гинзбурга. Кинотеатр считался одним из главных мест для показа авторского кино. Здесь можно было увидеть фильмы, которые не показывали нигде. Год назад собственник получил разрешение на снос «Соловья». Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Против сноса выступали министр культуры Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков. Последний фильм показали в кинотеатре 1 декабря - это была картина Чарли Чаплина «Великий диктатор».

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