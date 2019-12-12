Началось прощание с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя

Отпевание и прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым началось в храме Христа Спасителя.

Отпевание экс-мэра столицы в 11:00 совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Еще до начала церемонии у храма собралось несколько десятков человек.

По окончании церемонии Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, пишет «РИА Новости».

Смерть Юрия Михайловича наступила в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции.

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