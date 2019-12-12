Немецкий врач сообщил детали смерти Лужкова

Операция на сердце экс-мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта, заявил главный врач клиники «Гроссхадерн» в Мюнхене Карл-Вальтер Яух.

По его словам, бывший градоначальник часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца. В последний раз обследование было проведено в неотложном порядке, а его результаты показали, что все важные сосуды были закрыты, сообщают «Известия».

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.

Смерть Юрия Михайловича наступила в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции.

Возле стен мэрии появился мемориал, посвящённый Лужкову. Люди принесли туда цветы и зажгли лампады.

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