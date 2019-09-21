Два начальника Росгвардии покончили с собой

В Росгвардии начали проверку после самоубийства двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях.

Оба случая произошли 20 сентября.

В Вологодской области суицид совершил руководитель ОВО во время проверки вышестоящим подразделением. В Ивановской области с собой покончил начальник штаба.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — приводит слова представителя Росгвардии Валерия Грибакина ТАСС.

Ранее 12-летний подросток свел счеты с жизнью во время школьной линейки в Зеленограде.