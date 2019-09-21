Два начальника Росгвардии покончили с собой
В Росгвардии начали проверку после самоубийства двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях.
Оба случая произошли 20 сентября.
В Вологодской области суицид совершил руководитель ОВО во время проверки вышестоящим подразделением. В Ивановской области с собой покончил начальник штаба.
«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — приводит слова представителя Росгвардии Валерия Грибакина ТАСС.
Ранее 12-летний подросток свел счеты с жизнью во время школьной линейки в Зеленограде.
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