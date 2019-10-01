В ДНР началась первая в истории перепись населения

Самопровозглашенная донецкая народная республика (ДНР) приступила 1 октября к первой в своей истории переписи населения. Сбор информации будет проходить с 1 по 14 октября.



На территории ДНР открыты 538 стационарных пунктов для сбора информации о жителях республики. Для граждан, которые не смогут заявить о себе сами, будет производиться поквартирный обход, пишет «РИА Новости».



Перепись проводится с целью сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учётом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан.

Ранее российское гражданство в упрощённом порядке уже получили свыше 35 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Желающих вступить в него оказалось «очень много».