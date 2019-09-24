Российские паспорта получили почти 36 тысяч жителей Донбасса

Российское гражданство в упрощённом порядке уже получили свыше 35 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Желающих вступить в него оказалось «очень много».

Об этом сообщил «Русской Планете» источник в МВД России.

«Миграционные органы с трудом справляются с обработкой потока документов на паспорта РФ. Удовлетворяем почти все заявки», - сказал собеседник.

Он отметил, что в будущем ожидается рост количества обращений за получением паспорта России. По подсчетам МВД, упрощенный порядок распространяется на 3 млн человек.

Выдача паспортов жителям Донбасса осуществляется в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке». Данный документ касался жителей ДНР и ЛНР. 17 июля Владимир Путин распространил упрощённый порядок на всё население Донецкой и Луганской областей. Ранее украинцы с Юго-Востока могли получить гражданство России после пяти лет проживания в стране.