В Мытищах обнаружили незаконный мусорный полигон

В Мытищинском районе на территории Учинского водохранилища организован незаконно мусорный полигон.

Вскоре туда прибудут подмосковные следователи, чтобы проверить жалобы местных жителей.

Как сообщили в областном главке Следственного комитета, будет проведена проверка данных об организации мусорного полигона на берегу Учинского водохранилища.

Местные жители уже давно сообщили о запахе и самосвалах с бытовыми и строительными отходами. Их, по словам очевидцев, сбрасывают на берегу водохранилища, снабжающего водой в том числе и Москву, отмечает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что большинство российских регионов не справляются с новыми схемами утилизации мусора.

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