Мыть пациентов половой тряпкой не рекомендуется

В челябинском Миассе уволен главврач больницы №2 Денис Маханьков. Такое решение было принято после проверки, вызванной скандалом с умыванием пациентки половой тряпкой.

Комиссия регионального минздрава обнаружила серьезные нарушения в работе медицинского учреждения. Часть из них связана с грубым отношением персонала к пациентам. При этом главный врач больницы выгораживает своих сотрудников, обвиняя в случившемся пациентку.

Скандальный инцидент произошёл в травматологическом отделении. В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой, пишет «Лента.Ру».

Первичное звено российского здравоохранения будет модернизировано за пять лет, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

По его словам, за это время в России проведут полную модернизацию районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.