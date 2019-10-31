Улучшение первичного звена здравоохранения проведут за 5 лет

Первичное звено российского здравоохранения будет модернизировано за пять лет, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

По его словам, за это время в России проведут полную модернизацию районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Государство и его субъекты будут оплачивать программу совместно. При этом ожидается, что федеральный бюджет возьмет на себя 90% расходов.

Как добавил Силуанов, на реализацию этого плана в следующие годы потребуется 550 миллиардов рублей, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о скором заседании Госдумы по вопросу здоровья россиян.