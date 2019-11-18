Музыканты Kiss сыграют для акул в Индийском океане

Американская рок-группа Kiss выступит с концертом для белых акул.

Концерт состоится в Индийском океане недалеко от города Порт-Линкольн. Музыканты разместятся в лодке с прозрачным дном, а восемь фанатов, которым посчастливилось достать билеты на концерт, спустятся под воду в небольшой субмарине. Над водой установят специальные динамики. Поклонники смогут слушать музыку и наблюдать за реакцией акул. Kiss исполнит четыре песни.

Концерт состоится в помощь Австралийскому обществу охраны морской среды, а собранные средства пойдут на благотворительность, сообщают «Известия».

В августе серферы во время катания в Калифорнии, возможно, были на волоске от гибели. Они не заметили, как в непосредственной близости от них плавали белые акулы.

Был момент когда один из катающихся упал в воду. К счастью, хищники его не заметили или просто были не голодны. Только на берегу мужчины поняли, какая опасность им угрожала, пишут «Известия».

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