Покатались с акулой и остались живы
Серферы во время катания в Калифорнии, возможно, были на волоске от гибели. Они не заметили, как в непосредственной близости от них плавали белые акулы.
Был момент когда один из катающихся упал в воду. К счастью, хищники его не заметили или просто были не голодны. Только на берегу мужчины поняли, какая опасность им угрожала, пишут «Известия».
Уместно будет напомнить, что лучше не повторять подобных трюков, ведь большая белая акула признана одним из самых жестоких хищников и часто встреча с человеком заканчивается трагически.
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