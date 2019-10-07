В музее «Мосфильма» провели экскурсию для «Русской Планеты»

«Москвич» из фильма «Москва слезам не верит», шлем из «Джентльменов удачи», корона из «Неуловимых мстителей» и другой реквизит, который использовался и может применяться до сих пор, содержится в музее киноконцерна «Мосфильм». Его заведующая встретила корреспондента «Русской Планеты» и рассказала уникальные факты о коллекции.

Решение организовать музей было принято в 2000 году. Музей начинался с двух залов, где были ретро-автомобили.

Постепенно количество экспонатов увеличивалось. Сейчас в нем есть залы с авто, каретами и декорациями, костюмами и предметами для пластического грима, рассказала заведующая Елена Морозова.

Все автомобили находятся в рабочем состоянии. Внутри многих машин стоят детали из разных авто.

Все экспонаты застрахованы. По словам заведующей, при их использовании назначается ответственный человек, который следит за его сохранностью во время перемещения из коллекции на съемочную площадку.

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