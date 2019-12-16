Мужское тело без головы и рук обнаружили в деревне под Москвой
В деревне Шорново Московской области найдено тело мужчины без рук и головы. Оно лежало в километре от жилых домов.
Как пишет РЕН ТВ, мужчина умер за пять дней до обнаружения тела. Ведется проверка случившегося, выясняются обстоятельства смерти.
Ранее в Подмосковье у остановки общественного транспорта нашли мужское тело без головы. Погибшим оказался 37-летний москвич.
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