Мужское тело без головы и рук обнаружили в деревне под Москвой

Мужское тело без головы и рук обнаружили в деревне под Москвой

Фото: Pixabay

В деревне Шорново Московской области найдено тело мужчины без рук и головы. Оно лежало в километре от жилых домов.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина умер за пять дней до обнаружения тела. Ведется проверка случившегося, выясняются обстоятельства смерти.

Ранее в Подмосковье у остановки общественного транспорта нашли мужское тело без головы. Погибшим оказался 37-летний москвич.

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