Мужчина убил ребенка из-за плохой осанки

В селе Новологиново Омской области местный житель убил семилетнего сына своей сожительницы.

Мужчине показалось, что мальчик неровно сидит во время выполнения домашнего задания. Он сделал ему замечание и ударил ремнем. Затем он вышел из себя схватил ребенка за ворот рубашки и начал его трясти.

Мальчик умер от удушья. После этого мужчина спрятался в лесу, но через неделю его удалось найти.

Следственный комитет возбудил уголовно дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчина признал вину. В настоящее время дело направлено в суд, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось о том, что в лесопарке в Екатеринбурге было найдено тело девятилетнего мальчика, ребенок умер от асфиксии.

Мать ребенка сообщила, что сын умер после избиения со стороны отца, а женщина помогла ему спрятать тело.

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