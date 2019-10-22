Мужчина убил двоих и ранил четверых в Новой Москве
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух и ранении четырёх человек в новой Москве, в деревне Дудкино.
По предварительным данным утром 22 октября мужчина зашел к знакомым и попросил деньги в долг. После отказа он нанес шестерым гражданам ножевые ранения. Двое пострадавших скончались, четверо были доставлены в больницу, пишет РБК.
Подозреваемый задержан, с ним ведутся следственные действия. По предварительным данным мужчина употреблял наркотики.
Ранее в Южно-Сахалинске сотруднику Росгвардии нанесли три смертельных удара ножом в ответ на замечание о курении в общественном месте. Подозреваемый в убийстве 23-летнего росгвардейца заключен под стражу.
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