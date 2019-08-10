Мужчина в Тюмени открыл огонь по росгвардейцам

В Тюмени сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение при задержании подозреваемого. Жизни силовика сейчас ничего не угрожает.

По данным BFM.RU, патруль группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области заметил на одной из удиц подозрительного мужчину. Когда правоохранители начали приближаться к гражданину, тот открыл огонь и ранил одного из росгвардейцев. В ответ силовики применили табельное оружие и ранили мужчину в ногу.

Подозреваемый был задержан.

Ранее мужчина, устроивший массовую стрельбу в Техассе, рассказал о своих мотивах.