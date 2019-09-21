Мужчина свел счеты с жизнью в головном офисе Facebook

Мужчина свел счеты с жизнью в головном офисе Facebook

Фото: newsone

В офисе компании Facebook в Калифорнии мужчина, имя которого полиция штата предпочла не раскрывать, совершил самоубийство.

Инцидент произошел около 11:30 [21:30 мск] 19 сентября.

Обнаружившие мужчину без сознания сотрудники вызвали полицию и врачей.

Ему оказали первую медицинскую помощь, однако спасти не смогли.

Никаких подробностей и мотивов случившегося пока неизвестно, передает Znak.com.

Ранее в двух областях России свели счеты с жизнью начальники Росгвардии.

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Места: США
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