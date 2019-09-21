Мужчина свел счеты с жизнью в головном офисе Facebook
В офисе компании Facebook в Калифорнии мужчина, имя которого полиция штата предпочла не раскрывать, совершил самоубийство.
Инцидент произошел около 11:30 [21:30 мск] 19 сентября.
Обнаружившие мужчину без сознания сотрудники вызвали полицию и врачей.
Ему оказали первую медицинскую помощь, однако спасти не смогли.
Никаких подробностей и мотивов случившегося пока неизвестно, передает Znak.com.
Ранее в двух областях России свели счеты с жизнью начальники Росгвардии.
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