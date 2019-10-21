Мужчина разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области был задержан за мелкое хулиганство. Находясь в отделении полиции, 36-летний мужчина повредил батарею отопления и скончался от термических ожогов.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что, находясь в помещении для содержания задержанных лиц, мужчина умышленно повредил радиатор отопления. В результате чего получил термические ожоги. Сотрудники полиции сразу оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице, пишет «РИА Новости».
Отмечается, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство».
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
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