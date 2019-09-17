Мужчина потратил 200 рублей и стал миллионером

Мужчина купил лотерейный билет всего за 200 рублей. Это выгодное вложение принесло ему миллионы.



Счастливым для новоиспеченного миллионера стал тираж № 1249. Он правильно угадал все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. В первом он правильно заштриховал числа 9, 7, 2 и 14, а во втором — 17, 3, 14 и 7.

Несмотря на то, что выигранная сумма 286 млн рублей кажется огромной, это седьмой по величине выигрыш в лотерею в России. Первое место в этом рейтинге занимает пенсионерка из Воронежской области, она выиграла в «Русское лото» 506 млн руб. На втором и третьем месте оказались семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в январе выиграв по 500 млн руб., пишет РБК.



Только в 2018 году в стране появилось 1086 лотерейных миллионеров, то есть больше тысячи человек выиграли суммы свыше 1 000 000 рублей.