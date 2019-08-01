«Мы стали счастливы после покупки билета «Русского лото». Отзывы с сайта «Столото»

Купить лотерейный билет, принять участие в розыгрыше и выиграть крупную сумму или ценный приз. Это правда мечта, и она сбывается у многих. Только в 2018 году в стране появилось 1086 лотерейных миллионеров, то есть больше тысячи человек выиграли суммы свыше 1 000 000 рублей. Как же выиграть в лотереи от «Столото»? За советом обратимся к победителям государственных лотерей, которые оставили отзыв о «Русском лото» на сайте компании «Столото».

Отзывы реальных людей о «Русском лото»

Арману Мкртчан повезло выиграть в одном из тиражей государственной лотереи 1 000 000 рублей. Он оставил отзыв о «Русском лото» на сайте компании. Мужчина рассказал, что счастливый билет ему подарил отец.

— Папа — это тот человек, благодаря которому я стал миллионером, — делится в отзыве на сайте «Столото» Арман.

Победитель признался, что часто читал отзывы реальных людей о «Русском лото». Истории других игроков вдохновляли его и вселяли надежду, что выиграть реально.

— Каждый из нас должен верить, что реальная удача в один прекрасный день постучится в дверь. Я и мой отец верили и выиграли! — говорит счастливчик.

Свой выигрыш в лотерею мужчина потратил с умом. Вложил его в покупку квартиры в Москве, купил кухонный гарнитур и бытовую технику.

— Я рад, что выигрыш потратил на то, что мне реально нужно, — рассказывает Арман. — До сих пор вспоминаю ту радость, которую испытал, выиграв в лотерею! Невозможно описать ее словами! Желаю каждому человеку испытать подобные чувства.

«Мы съехали из коммуналки!» Отзыв с сайта «Столото»

Еще одним счастливым отзывом о лотерее «Русское лото» поделилась Нонна Ибрагимова. Она выиграла автомобиль стоимостью 800 000 рублей. Повезло в одном из тиражей «Русского лото».

Традицию участвовать в лотереях начала мама Нонны Лидия Владимировна. Сама победительница покупала билеты за компанию, и воспринимала это как игру. Даже никогда не задумывалась над тем, как выиграть в лотереи от «Столото», и не читала отзывы о лотерее «Русское лото». Скептическое отношение к увлечению матери прошло, когда Нонна убедилась, что выиграть в лотерею реально.

— Мы смотрели розыгрыш тиража по телевизору. Когда зачеркнули все числа в билете, поняли, что выиграли автомобиль. Мы были в шоке, но тут же сообщили всем близким, которые за нас порадовались, — рассказывает в отзыве о «Русском лото» женщина.

Выигрыш было решено забрать в денежном эквиваленте, чтобы решить квартирный вопрос.

— Мы долгое время жили в коммуналке и вот теперь сможем купить отдельное жилье! Я правда счастлива! Выигрыш облегчил нашу жизнь и реально исполнил мечту! — добавляет победительница.

Нонна продолжает участвовать в розыгрышах и надеется еще раз оказаться в числе крупных победителей.

— Выиграть реально! Это вам говорит человек, которому уже однажды повезло, — рассказывает в отзыве о лотереях «Столото» счастливица.

Историю выигрыша Нонны Ибрагимовой можно прочитать на сайте, где указаны все отзывы реальных людей о «Русском лото».

«Это реально! Мы выиграли в государственную лотерею!»

Пару лет назад Надежда Соколова и ее муж Сергей прочитали отзыв о лотереях от «Столото». Какой-то человек говорил о своем реальном выигрыше. Супруги задались вопросом, как выиграть в «Столото», и с того дня стали постоянными участниками государственных лотерей.

— «Русское лото» напоминает знакомую настольную игру. К тому же эта старейшая в России телелотерея — в этом году ей 25 лет! Поэтому билеты именно этой лотереи мы и стали приобретать, — говорит Надежда.

Каждые выходные они садились перед телевизором, чтобы посмотреть трансляции тиражей. За компанию с ними за розыгрышами наблюдали их внуки. И в одном из тиражей «Русского лото» Соколовым повезло! Они выиграли дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

— Я зачеркивал числа в билете, которые называл ведущий программы. Быстро у меня ни осталось ни одного незачеркнутого числа, и я попросил дочь узнать результаты розыгрыша тиража. Она проверила билет и сказала, что мы выиграли 500 рублей. Я обрадовался и поехал в лотерейный киоск, чтобы получить выигрыш и купить новые билеты. Оказалось, дочь ошиблась, а продавец обрадовала меня реальным размером выигрыша, — рассказывает Сергей.

Супруги очень обрадовались, узнав о выигрыше. Они и подумать не могли, что станут победителями за такой короткий срок участия.

— У нас большая семья: пятеро детей и десять внуков. Скоро в нашей компании пополнение — мы ждем одиннадцатого внука. Мы любим проводить время вместе, играть с малышами и собираться за одним столом. Выигрыш мы забрали в денежном эквиваленте и купили кухонный гарнитур. Теперь встречаться стало еще приятнее, — добавляет Надежда.

Также часть выигрыша Соколовы собираются потратить на семейное путешествие.

Если вы еще не знаете, как выиграть в лотереи от «Столото», почитайте отзывы реальных людей о «Русском лото». Участники охотно делятся своими историями выигрышей и даже раскрывают секреты удачи. Быть может, следующий купленный билет окажется счастливым, и вы окажитесь в числе победителей.

Лотереи проводятся ежедневно по 31.12.2029. С информацией об организаторе лотерей, правилах проведения лотерей, количестве призов или выигрышей по результатам их проведения, сроках, месте и порядке получения выигрышей можно ознакомиться на сайте www.stoloto.ru или по телефону: 8 900 555-00-55. Звонок платный, стоимость зависит от вашего тарифного плана. 18+.