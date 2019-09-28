Мужчина открыл стрельбу по гостям московского клуба
В одном из клубов на 15-й Парковой улице в Москве посетитель открыл стрельбу. В результате происшествия были ранены два человека.
Как сообщает РИА «Новости», мужчина вступил в конфликт с другими гостями заведения, после чего достал травматический пистолет и начал стрелять.
Один пострадавший был госпитализирован, второй отказался ехать в больницу.
Стрелок успел скрылся с места преступления на автомобиле Volvo серого цвета. Сейчас его разыскивает полиция.
Накануне уфимским росгвардейцам запретили стрелять на полигоне из пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов из-за того, что эти пули попадают в жилые дома.
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