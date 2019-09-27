Из-за пуль в домах россиян тренировки Росгвардии ограничили

В Уфе росгвардейцам запретили стрелять на полигоне из пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Доказано, что пули попадают в жилые дома.

Соответствующее решение вынес суд города по иску военной прокуратуры. На полигоне в Уфе тренируются бойцы 29-го отряда, которые участвуют в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Стрельбище представляет собой полигон с тремя рубежами открытия огня – для стрельбы из пистолетов, из пулеметов и гранатометов, а третий – для автоматчиков.

Проверка показала, что предупредительные знаки на границах секторов изрешечены пулями. Следы от них есть на крышах жилых домов, которые находятся в полутора километрах от места, пишет «Коммерсантъ».

После решения суда росгвардейцы смогут тренироваться только с пистолетами и спецоружием. Отметим, что ранее полигон требовали закрыть местные жители, но суд в удовлетворении иска им отказал.

Ранее сообщалось, что Росгвардия поддержала законопроект, согласно которому бойцы должны представляться по требованию граждан.