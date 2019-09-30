Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло

Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой. Инцидент развернулся на глазах учащихся начальных классов.

33-летний мужчина около 8 утра зашел в кабинет и пытался порезать шею, сообщает ТАСС. Школьный охранник тут же вызвал полицию и врачей.

Предположительно, мужчина психически нездоров. Это проверят с помощью экспертизы.

От его действий никто не пострадал. Ученики признались, что ворвавшийся в класс с ножовкой человек им угрожал.

Ранее в Кировской области предотвратили массовое убийство детей в школе.