Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло
Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой. Инцидент развернулся на глазах учащихся начальных классов.
33-летний мужчина около 8 утра зашел в кабинет и пытался порезать шею, сообщает ТАСС. Школьный охранник тут же вызвал полицию и врачей.
Предположительно, мужчина психически нездоров. Это проверят с помощью экспертизы.
От его действий никто не пострадал. Ученики признались, что ворвавшийся в класс с ножовкой человек им угрожал.
Ранее в Кировской области предотвратили массовое убийство детей в школе.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!