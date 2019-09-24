В школе Кировской области предотвратили убийство детей

В одной из школ Кировской области предотвратили массовое убийство детей. Полиция вышла на подростка, который планировал атаку с использованием взрывного устройства и холодного оружия.

Об этом сообщил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров. Он рассказал РИА Новости, что полиция на днях узнала о подростке, интересовавшемся темой насилия. Подробности ситуации Макаров не уточнил.

Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил атаку из-за конфликта со сверстниками.

В 2018 году в Керчи студент колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, еще 67 получили травмы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании за несообщение о готовящихся преступлениях.