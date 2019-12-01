На МЦД-1 запускают удлиненные поезда

Со 2 декабря на МЦД-1 («Белорусско-Савеловском») начнут ходить удлиненные составы из 11 вагонов. Благодаря этому «в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее, так как появится 357 тысяч дополнительных мест в сутки», заявили столичные власти.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта Москвы, ввиду изменений ожидается, что общее количество новых мест на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах составит более 1 миллиона в сутки.

Примечателньо, что до 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным на время нормализации системы оплаты проезда. Все расходы взяло на себя АО ЦППК по договору с правительством Москвы и Московской области.

Ранее россияне оценили поезд, где каждый из вагонов оборудован душевой кабиной.

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