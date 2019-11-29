Россиянам понравились новые плацкартные вагоны

Россияне, которые успели проехать в новых плацкартных вагонах, рассказали, что им понравилось в них больше всего.

Согласно опросу, 78% пассажиров положительно оценили новые вагоны, 11% они не понравились. Дизайн устроил 84% опрошенных, 62% сочли вагоны комфортными, 76% назвали конструкцию вагонов надежной, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, поезд, в котором каждый вагон оборудован душевой кабиной, отправится в первый рейс с Курского вокзала Москвы в Белгород. Обновленный состав включает в себя новые плацкартные и купейные вагоны. В них установлены вендинговые автоматы с едой и напитками, аппаратами для фильтрации, нагрева и охлаждения воды, холодильники, микроволновые печи, а также раковины.

Каждый пассажир сможет пользоваться индивидуальными светильниками, USB-разъемами и розетками.

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