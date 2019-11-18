Мосту через Лену быть: Путин одобрил проект строительства

Мосту через Лену быть: Путин одобрил проект строительства

фото: Inforesist.org

Президент России Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.

В 2014 году строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска было отложено. Предварительная стоимость проекта составила 63,7 млрд рублей. Длина моста составит 3,1 км, также к нему будут построены 10,9 км подходов. К проекту планируется привлечь частных инвесторов, пишет «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин одобрил проект концепции «Русские ярмарки». Планируется возродить русские ярмарочные традиции и наполнить ярмарки культурно-массовыми мероприятиями и мастер-классами.

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