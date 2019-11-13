С медведями и скоморохами: в России возродят народные ярмарки

Министр финансов Антон Силуанов поручил ведомствам и руководителям регионов оказать содействие в реализации проекта «Русские ярмарки», который ранее поддержали правительство и президент. Ярмарки хотят сделать в «исконном смысле».

Глава Минфина поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и губернаторам до 29 ноября 2019 года помочь в реализации проекта по созданию ярмарочных комплексов компании «Русские ярмарки». Для регионов проект предложено взять как образец развития ярмарочной торговли.

Исполнительный директор компании Сергей Карлов сказал РБК, что планируется возродить русские ярмарочные традиции и наполнить ярмарки культурно-массовыми мероприятиями и мастер-классами.

«Сейчас в регионах в большинстве своем — формат ярмарок выходного дня, мы хотим сделать ярмарку в ее исконном смысле…», - сказал он.

Ярмарки хотят открыть в 170 городах. Ежегодно планируется строить по 50 ярмарочных комплексов.

В 24 регионах и 31 городе начали выделять земельные участки под ярмарку. Речь, в частности, идет о Псковской, Самарской областях.

О проекте «Русские ярмарки» стало известно в 2016 году. Концепцию одобрил президент России Владимир Путин. Он же поручил правительству поддержать данный проект. С 2016 по 2017 года двадцатипроцентной долей в компании владел голливудский актер Стивен Сигал.

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