Москва попала в рейтинг городов мира с лучшими рождественскими ярмарками
Москва вошла в список городов мира, где проходят лучшие рождественские ярмарки и фестивали. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Рейтинг представило издание The Telegraph. Его авторы советуют посмотреть в Москве световые инсталляции, посетить ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины, передает РИА Новости.
Москва также вошла в топ-10 столиц мира, привлекательных для посещения осенью. Рейтинг был представлен американским медиахолдингом CNN. Авторы отметили два музея-заповедника Москвы – «Царицыно» и «Коломенское».
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