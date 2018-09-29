Москва попала в рейтинг городов мира с лучшими рождественскими ярмарками

Москва вошла в список городов мира, где проходят лучшие рождественские ярмарки и фестивали. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Рейтинг представило издание The Telegraph. Его авторы советуют посмотреть в Москве световые инсталляции, посетить ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины, передает РИА Новости.

Москва также вошла в топ-10 столиц мира, привлекательных для посещения осенью. Рейтинг был представлен американским медиахолдингом CNN. Авторы отметили два музея-заповедника Москвы – «Царицыно» и «Коломенское».

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