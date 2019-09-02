Мост между Украиной и Донбассом будет восстановлен

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР начали восстановление разрушенного моста. Он находится на пункте пропуска «Станица Луганская».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже демонтирован блокпост на территории Донбасса. Теперь стороны переходят к строительству разрушенного моста, пишут РИА Новости.

Этот мост был разрушен в 2015 году. А 1 августа 2019 года наконец начались работы по разминированию близлежащей территории.

Ранее стало известно о том, что подготовительная встреча в «нормандском формате» пройдет 2 сентября. На ней представители четырех стран обсудят выполнение Минских соглашений.